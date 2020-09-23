Инаугурация при закрытых дверях не сделала Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
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Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, цитирует DW.
"То, что эта церемония была подготовлена тайно и проведена при закрытых дверях, является очень важным", – сказал он.
Зайберт повторил, что выборы президента Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни демократическими.
Кроме того, он пожалел от имени правительства об оттягивании введения санкций против Беларуси.
Инаугурация Лукашенко: что известно
- Церемония инаугурации Лукашенко на пост президента состоялась сегодня во Дворце Независимости в Минске. Утром 23 сентября туда стянули военных и силовиков и перекрыли движение на прилегающих улицах.
- На инаугурацию Лукашенко приехал в роскошном лимузине в сопровождении тонированных внедорожников с мигалками. Церемонию посетили чиновники, председатель ЦИК и российские и белорусские пропагандисты.
- В оппозиции Беларуси уже назвали Лукашенко «никем» для народа. А граждан в местных Telegram-каналах призвали к вечерним акциям протеста.
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