Выборы президента Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни демократическими, подчеркнули в правительстве Германии.

Инаугурация при закрытых дверях не сделала Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, цитирует DW.

"То, что эта церемония была подготовлена тайно и проведена при закрытых дверях, является очень важным", – сказал он.

Зайберт повторил, что выборы президента Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни демократическими.

Кроме того, он пожалел от имени правительства об оттягивании введения санкций против Беларуси.

Инаугурация Лукашенко: что известно

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Автор: Яна Ставская