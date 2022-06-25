Президенту России постоянно потакают, отметил литератор.

Российский поэт и писатель еврейского происхождения Игорь Губерман заявил, что президент РФ Владимир Путин - "мелкий бес", который "рвется в большие демоны".

В том, что Путин сейчас такая страшная фигура, виновато его окружение, рассказал литератор в интервью украинскому журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По его мнению, российского лидера в очень сильной степени "сделали".

"Если смотреть на происходящее глазами человека отстраненного и уже, простите мне, высокоинтеллектуального, то что происходит? Мелкий бес (Путин - Ред.) рвется в большие демоны. И вот это происходит на наших глазах, потому что его этим подпитали за 20 лет. Поэтому виновато в том, что он сейчас - такая страшная фигура, в общем, его окружение", - сказал Губерман.

Собеседник считает, что главе РФ потакают - постоянно говорят, что какой он "большой", "высокий" и главное - способен снова соединить весь "русский мир".

"Его "сделали" очень сильной мерой, ведь он не очень далекий, не очень талантливый человек. Он очень посредственный человек, кроме того, чекист. И из глубинки, во дворе его очень часто били. Я думаю, что у него была очень несчастная молодость. И вот все это вместе вылилось в то, что этот мелкий, в сущности, бес рвется в большие демоны, и ему в этом потакают...", - добавил писатель.

Ранее западные СМИ писали, что Владимир Путин из-за полномасштабной войны в Украине, которая началась 24 февраля, "застрял между двух миров" - не может ни одержать победу, ни отступить, сохранив собственную репутацию.

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