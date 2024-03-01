Липавский подчеркнул, что сейчас опасные времена.

Имперские амбиции России - то, что должно беспокоить уже сейчас, считает глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Чиновник объяснил цену теоретического проигрыша Украины для мира в своем выступлении в рамках мероприятия Фонда мира Сасакава в Токио. Она заключается в том, что российские хищники разбегутся по миру, а РФ получит больше ресурсов для новых "СВО".

"Победа над Украиной принесла бы победителю новые ресурсы и открыла бы двери для дальнейших "специальных военных операций" в Центральной и Восточной Европе", - цитирует Ceske Noviny.

Липавский подчеркнул, что война - общее дело всего мира, а не только Украины. "Если мы позволим России уничтожить Украину, если ее агрессия останется безнаказанной, за ней последуют другие хищники по всему миру", - подчеркнул он.

По мнению министра, европейцы болеют "стратегическим промедлением" еще со времен окончания холодной войны. Он отметил, что когда Чехия официально вступила в НАТО, еще 25 лет назад, страна верила в падение коммунизма и наступление эры мира. Однако, по итогам, игнорирование ряда тревожных сигналов привело к войне России против Грузии, аннексии Крыма, и убийствам оппонентов московского режима, заявил глава МИД Чехии.

В контексте последнего министр вспомнил о февральской смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Липавский уверен, что это было "убийство", за которым стоит путинский режим.

Пока Европа мечтала о вечном мире, Москва уже находилась с ней в геополитическом конфликте, резюмировал глава чешской дипломатии.

Россия хочет противопоставить Украине Майдан-3

Напомним, в конце января Главное управление разведки Украины и СБУ сделали несколько важных заявлений относительно новой спецоперации РФ. Кремль планирует спровоцировать украинцев на Майдан-3, чтобы воспользоваться расколом общества и "победить" на фронте. Падение ВСУ, согласно планам врага, должно произойти в июне 2024 года.

Сегодня представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов раскрыл новые детали будущей спецоперации.

Вас также могут заинтересовать новости: