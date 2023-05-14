Контракт на закупку этих установок на сумму 414 млн долларов был заключен еще в 2019 году.

Первые пусковые установки HIMARS будут доставлены в Польшу уже в понедельник, 15 мая. Как сообщает Defence24.pl, об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Отмечается, что контракт на закупку этих установок на сумму 414 млн долларов был заключен еще в 2019 году. Тогда Польша закупила 20 HIMARS вместе с системой управления огнем AFATDS и машинами поддержки Humvee, а также 270 ракет GMLRS и 30 тактических ракет ATACMS.

Кроме того, после начала войны в Украине Польша активизировала закупки реактивной артиллерии. В частности, в 2022 году был подписан рамочный контракт на приобретение 288 пусковых установок K239 Chunmoo у Республики Корея. Также Польша планирует купить еще 486 пусковых установок HIMARS у США.

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Кроме того, во время визита в США глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак обсудил возможности совместного производства элементов системы HIMARS в Польше.

Отмечается, что основным вооружением HIMARS являются ракеты GMLRS, которые имеют систему наведения, сочетающую спутниковую навигацию и инерциальную навигацию. Это позволяет продолжать поражать цели в случае глушения GPS (эту тактику в последнее время россияне все эффективнее применяют в Украине), хотя тогда снижается точность огня.

Стандартные ракеты GMLRS имеют дальность около 85 км. Однако в США ведутся передовые работы над новым поколением GMLRS-ER с увеличением радиуса действия до 150-200 км. Издание отмечает, что эти ракеты входят во второй заказ польских HIMARS.

Польша и западное вооружение

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в США объявил, что в 2023 году Польша планирует создать центр производства и обслуживания ракетных систем HIMARS.

Блащак также проявил заинтересованность в закупке дополнительных 500 систем HIMARS, а кроме того, обсуждал возможное производство в стране противотанковых комплексов Javelin.

Также Польша получит от США вертолеты Apache, которые укрепят восточный фланг НАТО - на границе с Беларусью.

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