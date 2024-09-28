На фоне уничтожения украинских городов Россия осудила сброс израильской авиабомбы на штаб "Хезболлы".

Россия "решительно осудила" ликвидацию Израилем Хасана Насраллы – главы исламистского движения "Хезболла", признанного террористическим во многих странах мира. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел РФ.

Так, российский МИД подчеркнул, что в результате воздушного удара ВВС Израиля по Бейруту вечером 27 сентября "были полностью разрушены жилые здания" и получили ранения "десятки мирных жителей".

Однако наибольшее возмущение российского МИДа вызвала смерть Насраллы, который руководил "Хезболлой" более 30 лет.

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"Решительно осуждаем совершённое Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата ещё большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг – на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на неё ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", – говорится в заявлении МИД страны-агрессора, уничтожившей сотни сел и несколько городов в Украине.

Что такое "Хезболла"

"Хезболла" – это шиитское исламистское политическое и военное движение, основанное в Ливане в 1982 году при поддержке Ирана. Сначала созданная для противостояния израильской оккупации Южного Ливана, "Хезболла" также стремится к превращению Ливана в исламское государство по образцу Ирана.

"Хезболла" открыто декларирует своей целью уничтожение государства Израиль и систематически совершает акты террора против мирного населения Израиля и его военных структур.

Принято разделять "Хезболлу" на два "крыла" – политическое и военное. Политическое крыло действует в Ливане как легальная политическая партия, в то время как военное крыло де-факто функционирует как негосударственная армия.

"Хезболла" признана террористической организацией или приравнена к таковой в США, Израиле, Великобритании, Германии, Канаде и других странах. Таковой ее считают Лига арабских государств и Европейский Союз (только военное крыло "Хезболлы").

Иран, Сирия, Россия, Китай, Венесуэла, Алжир, Ирак, Куба и КНДР не признают "Хезболлу" террористической организацией, а рассматривают как политическую партию или организацию.

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