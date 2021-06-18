Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш останется на своей должности на второй срок исполнения обязанностей - до 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба ООН в Twitter.
"Гутерриш переназначен на второй срок на посту генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.
Как сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Twitter, Украина приветствует переизбрание Гуттериша на второй срок исполнения полномочий генерального секретаря ООН в 2022-2026 годах.
Читайте такжеГенсек ООН призвал международное сообщество усилить давление на военных Мьянмы"Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем ему хорошего здоровья, силы и успеха в его ответственной работе", - отметили украинские дипломаты.
Также свои поздравления Гуттеришу выразил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. "Мы ценим вашу преданность ценностям и принципам устава ООН. Желаю вам всяческих успехов в исполнении важных обязанностей лидера организации", - заявил Зеленский.
Избрание Гутерриша на пост генсека ООН
В октябре 2016 года Генассамблея ООН утвердила кандидатуру Гутерриша генсеком организации. Официально он вступил в должность с 1 января 2017 года и будет председательствовать до 2021 года включительно.
Кто такой Антониу Гутерриш
Гутерриш родился в 1949 году в Лиссабоне. Он изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом институте, а также работал преподавателем в вузе.
В 1974 году Гутерриш вступил к Социалистической партии.
В 1995 году, через три года после избрания на пост генерального секретаря социалистов, он стал премьер-министром Португалии.
С июня 2005 по декабрь 2015 года занимал должность верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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