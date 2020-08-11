Генсек ООН отреагировал на события в Беларуси

Антониу Гутерриш просит белорусские власти проявлять максимальную сдержанность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Беларуси и протестующих не обострять напряженность.

Как сообщает сайт новостей ООН, об этом пресс-секретарь ООН заявил на брифинге в Нью-Йорке.

Гутерриш призвал белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать соблюдение прав на свободу мнений, мирных собраний и ассоциаций. Он также рекомендовал участникам акций протеста не прибегать к насилию и выражать требования мирным путем, в соответствии с законом.

Читайте также"Лежат штабелями": в сети показали переполненное отделение милиции Минска после протестов (видео)

«Генеральный секретарь настоятельно призвал все стороны избегать действий, которые еще больше обостряют напряженность, и решать вопросы путем диалога», - отметил пресс-секретарь ООН.

Выборы в Беларуси: справка

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

Вечером 10 августа массовые протесты в Беларуси продолжились.

Утром 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram