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Генсек ООН отреагировал на события в Беларуси

11:07, 11 августа 2020
Мир
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В Беларуси продолжаются акции протеста / REUTERS

Как сообщает сайт новостей ООН, об этом пресс-секретарь ООН заявил на брифинге в Нью-Йорке.

Гутерриш призвал белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать соблюдение прав на свободу мнений, мирных собраний и ассоциаций. Он также рекомендовал участникам акций протеста не прибегать к насилию и выражать требования мирным путем, в соответствии с законом.

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«Генеральный секретарь настоятельно призвал все стороны избегать действий, которые еще больше обостряют напряженность, и решать вопросы путем диалога», - отметил пресс-секретарь ООН.

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