По его словам, политическим процессам может помешать военное положение в стране.

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в украинский парламент, которые происходят раз в четыре года, могут не произойти осенью 2023 года.

Как сообщил Зеленский в интервью The Washington Post, выборы отложат, если в Украине продлится военное положение. При этом президент признался, что выборы в Раду не на повестке дня.

"Если военного положения не будет, то будет (парламентские выборы - УНИАН). Ну, в законе написано, что по Конституции Украины после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы. Это что-то вроде этого. Я не помню на самом деле", – отметил президент.

Выборы в Украине - последние новости

Парламентские выборы должны были состояться 29 октября 2023 года. Однако дата парламентских выборов может быть перенесена, если будет действовать военное положение.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк выразила уверенность, что война в Украине завершится в 2023 году. Она подчеркнула, что прогнозировать сейчас выборы, учитывая ситуацию на фронте, - это "кощунство".

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