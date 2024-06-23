Польский министр отметил, что в Финляндии, например, "закрыли пограничные переходы с Россией и рысканье закончилось".

В Польше рассматривают возможность закрытия пограничных переходов с Беларусью. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин", – сказал он в эфире TVN24.

Польский министр отметил, что в Финляндии, например, "закрыли пограничные переходы с Россией и рысканье закончилось". Он также отметил, что ситуация на восточной границе Польши "сейчас полностью контролируется операцией российских и беларуских служб".

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Особенно возмущает тот факт, что те люди "проходят инструктаж беларуских офицеров, как ударить польского солдата, польского пограничника, даже когда наши ребята в жилетах", подчеркнул Сикорский. Он добавил, что такие действия – абсолютно неприемлемы.

"Мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко почувствовал их последствия, а не мы", – добавил глава польского МИД.

Ситуация на польско-беларуской границе

Несколько недель назад польский пограничник погиб в результате ножевого ранения, полученного на границе с Беларусью. Инцидент в районе произошел, когда около 50 иностранцев бросали в сторону польских пограничников ветки и камни. Во время попытки мигрантов пересечь границу один из них ранил ножом польского военного.

На днях стало известно, что польские фермеры стали распылять свиной навоз вдоль границы с Беларусью, чтобы избавиться от нелегальных мигрантов, которые атакуют пограничников. Разрешение на это они получили от польских властей, утверждают фермеры.

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