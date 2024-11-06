В то же время, по мнению Грабского, американский ВПК не даст Трампу остановить предоставление помощи Украине.

Трамп вряд ли сможет полностью заблокировать передачу помощи Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире "Radio NV".

"Там действует система рычагов и противовесов. И несмотря на определенную экстравагантность определенных деятелей американского политического истеблишмента, система пока срабатывает. Поэтому говорить, что нам пора посыпать голову пеплом и ползти на кладбище я бы не стал. Хотя надо понимать, что могут быть определенные задержки. К сожалению, мы с вами уже через это прошли, мы за это заплатили очень большую цену. Это задержка в подтверждении помощи Украине, которая была осенью-зимой этого года", - сказал Грабский.

Одной из причин, почему Трамп должен продолжать оказывать военную помощь Украине, по мнению эксперта, является то, что главным спонсором республиканской партии США является военно-промышленный комплекс страны.

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"Он и только он заинтересован в том, чтобы получать дополнительные доходы. А сейчас для них открылась золотая жила, ведь весь мир на фоне растущей угрозы перевооружается. Я очень сомневаюсь, что Lockheed (американская военно-промышленная корпорация, - УНИАН) будет спокойно наблюдать, как Трамп уничтожает их бюджет", - добавил Грабский.

В то же время эксперт скептически относится к заявлению Трампа о том, что после избрания на пост президента, он сможет "закончить войну в течение 24 часов".

"Все эти высказывания, что сейчас он согласует мир, скажет своему другу Вове, что давай, прекращай. Россиянам это не нужно. На сегодня россияне чувствуют себя достаточно уверенно на поле боя. Это ошибочное представление, безусловно. Впрочем, такое ощущение есть. Поэтому на сегодня говорить о каких-то масштабных изменениях в политике США, когда уже машина запущена, когда вложены большие средства - я бы не стал", - пояснил Грабский.

Выборы в США: что известно

Официально результаты выборов в США пока не объявили. Впрочем, сам Дональд Трамп уже объявил себя президентом. Он в частности заявил, что собирается остановить все войны - в том числе и в Украине.

С победой Трампа поздравило уже несколько лидеров стран мира. В частности, президент Владимир Зеленский в своем поздравлении заявил, что надеется приблизить справедливый мир в Украине благодаря подходу "мир через силу".

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