В США обещают Украине поддержку.

НАТО предоставит Украине все необходимые ресурсы, чтобы она могла себя защитить от российской агрессии.

Об этом заявила Андре Калан, представитель Госдепартамента США.

"Мы едины с ЕС. Просто США могут позволить себе больше, потому что имеют собственный энергоресурс. ЕС работает над диверсификацией", - сообщила Калан в эфире телемарафона UA-разом.

"Мы видим, что санкции работают, экономика России падает. Что мы еще сделать для Украины? Думаю, что больше расскажет на пресс-конференции Джо Байден. Украина точно будет иметь поддержку", - добавила она.

Ранее сегодня в НАТО заявили, что Россия создает повод для применения химического оружия, обвиняя Украину и других в таких намерениях.

Также сообщалось, что в НАТО не поддержали предложение Польши о миротворческих силах в Украине.

15 марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также заявил о необходимости введение миротворческой миссии в Украине. В частности, по его мнению, такая миротворческая миссия должна заниматься не только гуманитарными вопросами, но и помогать Украине защищать землю.