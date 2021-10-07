Украинский язык оказался самым распространенным в Прудентополисе после португальского.

Украинский язык стал официальным в муниципалитете Прудентополис в Бразилии. Причина для такого решения очевидна - множество выходцев из Украины.

Об этом сообщает Всемирный конгресс украинцев на своей странице в Facebook.

"Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии. Законопроект с таким решением единогласно поддержали все присутствующие депутаты на заседании 5 октября", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что муниципалитет Прудентополис уже установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда приехало в Бразилию большинство украинских иммигрантов. А Тернополь и Прудентополис являются города-побратимами.

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"Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистов, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно", - добавляется в заметке.

Государственным языком в Бразилии является португальский.

"В Прудентополисе, помимо португальского, самым распространенным языком является украинский", - отмечает Nossa Gente.

Стоит отметить, что интерес к Украине у бразильцев проявляется не только к нашему языку, но и к культуре в целом. Ранее в этом году местная стриминговая платформа выпустила хоррор-сериал о мифологии Ивана Купала.

Авторы: Дмитрий Хилюк, Станислав Кожемякин