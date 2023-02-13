России нечем похвастаться, она не достигла поставленных целей по большой войне.

Перед годовщиной полномасштабной войны президент США Джо Байден посетит Польшу. Но есть шанс, что он заедет и в саму Украину. В это же время президент РФ Владимир Путин боится 24 февраля как огня. Об этом заявил российский оппозиционер, правозащитник и экс-депутат Госдумы РФ Марк Фейгин в новом выпуске "Балаканки".

Оппозиционер РФ говорит, что в день визита Байдена в Польшу ожидается ряд встреч, визитов и заявлений о передаче вооружения Украине. Также не исключено, что во время этого турне президента США будет что-то анонсировано с намеком на деоккупацию Крыма. Кроме того, глава американского государства, вероятно, заявит об огромном вкладе США в будущую победу Украины в войне.

Что касается выступления Путина накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину, то здесь все печально для Кремля, говорит Фейгин. Ведь России нечем похвастаться, она не достигла поставленных целей по большой войне. Сейчас глава страны-агрессора мечтает захватить весь Донбасс до весны, но и это вряд ли удастся.

"Он (Путин, — УНИАН.) бы и хотел избежать выступления, подождать, пока что-то будет. Но нельзя пройти мимо годовщины", — отметил российский оппозиционер.

Он добавил, что годовщина - это ситуация, которую невозможно отменить, ее нельзя перенести. Фейгин говорит, что не ждет от выступления президента РФ ничего нового.

"Он, безусловно, попытается обосновать длящуюся уже год так называемую "СВО" и посеять надежду, что она принесет какие-то плоды", — подытожил правозащитник.

Послание Путина к Федеральному собранию 21 февраля

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Москве. Он будет говорить о "текущей ситуации". Очевидно, затронет тему войны.

Как заявил Песков, среди приглашенных на мероприятие будут оккупанты, принимающие участие в войне против Украины.

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