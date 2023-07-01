Речь идет об оригинальном трофее с фронта - куске сбитого иранского дрона.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас получил от украинского главы ведомства Алексея Резникова оригинальный подарок с фронта - "шахедную Герань" во время визита в Украину.

Речь идет о хвосте сбитого иранского дрона-камикадзе "Шахед", который россияне называют "Герань". Кусок уничтоженного БПЛА литовский министр продемонстрировал в своем Twitter.

Отметим, что в Украину Анушаускас приезжал в пятницу, 30 июня. Во время визита министр представил масштабный план поддержки Украины в войне с РФ.

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Новый план поддержки ВСУ со стороны Литвы

Напомним, что во время последнего визита в Украину (30 июня) глава Минобороны Литвы на встрече с Резниковым презентовал новый пакет помощи Украине вместе с долгосрочным планом поддержки.

Речь идет о трехлетнем плане, который охватывает поставки оружия украинской армии, помощь по реабилитации раненых на фронте военных, а также консультации по реформам в сфере обороны, которые должны приблизить Украину к НАТО.

Отметим, что визиту чиновника предшествовала поездка лидера Литвы Гитанас Науседы в Киев (28 июня).

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