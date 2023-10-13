Глава венгерского МИД Петер Сийярто прибыл в Россию ради встречи с вице-премьером РФ по вопросам энергетики.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто под лозунгом об "укреплении энергетической безопасности" страны поехал в РФ, чтобы вновь просить Путина о газе.

В августе стало известно о намерении страны импортировать российский газ через нити газопровода "Турецкий поток". Свое прибытие в Москву главный дипломат Венгрии подтвердил в Facebook вечером, 12 октября.

Там же он и указал цель визита:

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"Приближаются холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания".

Ожидается, что в Москве Сийярто проведет встречу с вице-премьером РФ по вопросам энергетики Александром Новаком.

Это уже пятый по счету визит чиновника в Москву с момента начала "большой" войны войск РФ с Украиной, пишет PAP. При этом Сийярто все еще воздерживается от дипломатического визита в Киев и от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Венгрия увеличит транзит газа с РФ в обход Украине

Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении импортировать российский газ через мощности "Турецкого потока" в случае, если газ перестанет идти через Украину. Об этом чиновник заявил в середине августа.

Следом его поддержала еще одна негласная союзница России - Сербия. По словам Сийярто, президент сербского государства Александер Вучич лично пообещал главе правительства Венгрии Виктору Орбану помочь увеличить транзит газа из России. При этом страны обвинили Украину в том, что она стремиться разорвать транзитное соглашение о поставках российского газа.

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