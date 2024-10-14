Детали визита сейчас прорабатываются правительствами двух стран.

Правительство Германии официально подтвердило, что визит американского президента Джо Байдена в страну ожидается на этой неделе. Как сообщает немецкий новостной канал N-TV, запланированный визит в Германию подтвердил представитель правительства страны Вольфганг Бюхнер.

"Президент США Джо Байден планирует приехать в Германию в конце недели", - передает канал. Отмечается, что сейчас детали визита прорабатываются совместно правительствами двух стран - Германии и Соединенных Штатов Америки. В то же время Бюхнер подробностей анонсированного мероприятия пока сообщить не смог.

"Фактически государственный визит с полным соблюдением протокола был запланирован на конец прошлой недели, но Байден отменил его в короткие сроки из-за урагана в США. В результате саммит в поддержку Украины на базе ВВС США в Рамштайн отменили", - сообщает N-TV.

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Визит Байдена в Германию

Напомним, ранее планировалось проведение встречи в формате "Рамштайн" на уровне лидеров 12 октября в Германии, но президент США Джо Байден отложил поездку в Европу из-за урагана "Милтон".

По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, заседание контактной группы по вопросам обороны Украины - формат "Рамштайн", на уровне лидеров государств может состояться после выборов президента в Соединенных Штатах Америки.

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