Немецкая полиция пошла на уловку, чтобы вычислить, кто стоит за этим преступлением.

В Германии арестовали беларусов в связи с кражей 40 винтовок. Тайник с винтовками они замаскировали собачьими фекалиями.

Как пишет Bild, контейнер с винтовками китайского производства сначала доставили в порт Гамбурга, а затем погрузили на товарный поезд, который должен был ехать в Баварию. "Но в выходные он остался на путях в Машене, судя по всему, без охраны", - написало издание. Преступники воспользовавшись этим обстоятельством, вскрыли контейнер и украли оттуда 40 винтовок типа М16. Воры закопали винтовки, находившиеся в ящиках, в лесу и замаскировали место собачьими фекалиями.

После этого преступники выехали из Германии и выставили оружие на продажу в даркнете.

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Собака-ищейка унюхала перчатки, которые воры оставили возле места преступления, а с помощью дрона с воздуха был обнаружен тайник. Следователи сделали вид, что не обнаруживали оружие и начали наблюдение. "Через две недели были арестованы двое граждан Беларуси, которые прибыли к тайнику, чтобы забрать оружие", - написало издание.

Дугие новости об оружии

Несколько лет назад в Лондоне похитили коллекцию оружия Джеймса Бонда. Тогда были похищены пистолеты из фильма "Умри, но не сейчас", "вальтер ППК" из фильма "Вид на убийство" и уникальный хромированный магнум из "Живи и дай умереть".

Стоимость похищенной коллекции оружия оценивалась в 100 тыс. фунтов стерлингов.

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