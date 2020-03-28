В Лондоне украли коллекцию оружия Джеймса Бонда

Стоимость похищенной коллекции оружия превышает 100 тысяч фунтов стерлингов.

В Лондоне похитили коллекцию оружия Джеймса Бонда.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте такжеНе Джеймса Бонда: Дэниэл Крэйг признался, кого мечтал сыграть

"Коллекция огнестрельного оружия, которое использовалось на съемках фильмов о Джеймсе Бонде, похищена из дома в Энфилде на севере Лондона", - говорится в сообщении.

В частности, похищены пистолеты из фильма "Умри, но не сейчас", "вальтер ППК" из фильма "Вид на убийство" и уникальный хромированный магнум из "Живи и дай умереть".

Стоимость похищенной коллекции оружия превышает 100 тысяч фунтов стерлингов, однако коллекционеры могут заплатить за них значительно больше.

По мнению полиции, если оружие попытаются продать, то его сразу узнают, так как оно было изготовлено на заказ и хорошо известно коллекционерам и фанатам "бондианы".

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно о решении перенести прокат 25-го фильма о Джеймсе Бонде с апреля на ноябрь из-за вспышки коронавируса. В связи с этим студия MGM потеряет от $30-$50 млн.