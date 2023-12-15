СМИ выяснили, что Берлин может прибегнуть к финансовому давлению на ряд стран ЕС.

Германия будет блокировать новые средства для Венгрии и ряда других стран в вопросах борьбы с миграцией, если будет прекращено финансирование Украины.

Об этом сообщает The Times. В частности, бюджетные переговоры в ЕС требуют единодушия и традиционно являются напряженными.

По данным издания, Венгрия, Италия, Греция и Испания стремятся получить от ЕС выделения дополнительных средств, в частности, 9.6 миллиардов евро на вопросы, связанные с миграцией.

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С другой стороны, Германия, Нидерланды и страны севера Европы утверждают, что никаких иных средства, помимо помощи Украине, выделять не нужно.

Как сообщили дипломатические источники, если Венгрия продолжит блокировать средства для Украины, то финансовый пакет будет разделен либо на макроэкономическую кредитную линию, где Будапешт не имеет права вето, либо через межправительственный кредитный займ стоимостью около 18 млрд евро.

При этом, если финансирование для Украины не будет обеспечено - Италия, Венгрия и другие страны почти наверняка утратят возможность получит новые "миграционные" средства, поскольку Германия продолжит их блокировать.

Орбан наложил вето на финансовую помощь Украине

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

В то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании, несмотря на венгерское вето.

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