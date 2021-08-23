Украинца задержали в Туле и обвиняют в шпионаже.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании гражданина Украины.

Информация об этом размещена на официальном сайте ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Тула задержан на месте преступления гражданин Украины, который осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну относительно новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним", - заявили в ФСБ.

Как сообщается, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что иностранец "по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск сотрудников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей".

Читайте такжеВ России осудили украинца по обвинению в контрабанде деталей к зенитно-ракетному комплексу"Его целями были вербовка россиян и получения от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России (шпионаж).

Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщал УНИАН, в Беларуси задержали гражданина Украины, имеющий вид на жительство в стране. Задержание произошло 3 июля в городе Столин. У 24-летнего Павла Рабешко есть вид на жительство в Беларуси.

Автор: Инна Андалицкая