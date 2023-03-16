Ему дали условный срок.

В Хабаровске суд приговорил к 5,5 годам условно бывшего российского военнослужащего, который признался в убийстве мирного жителя Киевской области в начале полномасштабной войны.

Как пишет Сибирь. Реалии, обвинение добивалось шести лет лишения свободы. Также Даниилу Фролкину запретили занимать должности в органах государственной власти сроком на два года.

Его судили за "распространение заведомо ложной информации о российской армии, совершенное группой лиц из корыстных побуждений" (пп. "б", "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

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В чем признался Фролкин

В июле журналисты "Следствие.Инфо" показали снимок российского солдата из 64-й мотострелковой бригады, которого жительница Андреевки обвинила в убийстве своего мужа. По ее словам, супруга перед этим пытали.

Журналисты российского издания "Важные истории" связались с Фролкиным и он признался им в расстреле гражданского населения и мародерстве.

"Я там застрелил одного гражданского человека, он давал координаты колонн наших, наших пацанов губили. Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет. Я ему говорю: "На колени". И все – просто пулю в лоб", - сказал оккупант.

Также он назвал имя подполковника, который отдал им приказ расстреливать людей.

В июне Киево-Святошинская прокуратура объявила ему подозрение по статье о "нарушении законов и обычаев войны" (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

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