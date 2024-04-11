Французский контр-адмирал заявил, что морской бой становится все более вероятным.

Франция переводит подготовку своего флота с акцента на полицейских операциях на подготовку к войне на уничтожение. Как пишет Politico со ссылкой на заявление командующего авианосной боевой группой Франции контр-адмирала Жака Маллара, если ранее основными задачами французского военно-морского флота были перехват торговцев наркотиками и борьба с незаконным рыболовством, то теперь обучение сосредоточено на военных угрозах.

"Морской бой становится все более вероятным. Мы переходим из мира, в котором мы были довольно свободны поступать так, как нам заблагорассудится, в мир, где мы чувствуем угрозу на более регулярной основе... Теперь мы готовимся к другим миссиям, в частности к тому, что мы называем войной высокой интенсивности", - сказал он.

Он отмечает, что поскольку война России против Украины также происходит в Черном море, а поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы атакуют военные корабли и торговые суда в Красном море, западным военно-морским силам приходится адаптироваться к новой среде с "все более раскрепощенными конкурентами".

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Он отметил, что французские моряки тренируются сражаться с "тем, кто хочет нас уничтожить. Не тот, кто хочет заниматься нелегальной торговлей, не тот, кто хочет украсть рыбу, не тот, кто хочет наблюдать за нами, а тот, кто хочет нас уничтожить".

В то же время Париж не считает Китай своей непосредственной угрозой, поскольку Китай имеет "довольно ограничительное видение" свободы судоходства и решил сосредоточить свои усилия на контроле над Южно-Китайским морем.

ЕС готовится к войне

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах реорганизовать армию страны, чтобы сделать ее пригодной для ведения войны.

В то же время экс-министры обороны Великобритании заявляют, что их страна не смогла как следует подготовиться к войне. Критика экс-министров исходит из того, что правительство с опозданием пересматривает свои планы действий на случай тотальной войны на фоне российского вторжения в Украину.

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