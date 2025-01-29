Отмечается, что это решение временное.

Федеральный суд США заблокировал план президента Дональда Трампа по замораживанию выплат федеральным программам на сотни миллиардов долларов. Согласно решению, финансирование будет продолжаться до слушаний 3 февраля.

Издание Financial Times пишет, что вмешательство судьи Лорена Алихана стало ответом на иск, поданный правозащитными группами, включая Американскую ассоциацию общественного здравоохранения, которые добивались временного запретительного приказа до тех пор, пока суд не оценит предполагаемую "незаконность" указа Трампа о замораживании финансирования.

Замораживание федеральной финансовой помощи должно было дать Белому дому время привести гранты и кредиты в соответствие с консервативной программой Трампа. Но указ вызвал сильную негативную реакцию, поскольку политики из обеих партий оценили масштабы потенциального финансового удара по научным и медицинским исследованиям, а также по сообществам, которые в значительной степени зависят от федеральной поддержки.

Видео дня

По данным Pew Research Center, все 50 штатов США получают федеральные гранты, которые составили 36,4%, или 1,1 трлн долларов, от их совокупного дохода в 2022 финансовом году.

В меморандуме указано, что не будут заморожены средства на другие важные программы, такие как поддержка малого бизнеса, фермеров и студентов-старшекурсников. Социальное обеспечение и Medicare, государственный план медицинского обслуживания пожилых людей, также не будут затронуты, уточнили в администрации.

"Замораживание федерального финансирования, которое уже было выделено Конгрессом, противоречит Конституции; прежде всего, это бесчеловечно", - заявил Дик Дурбин, сенатор-демократ из Иллинойса.

Группа из 23 генеральных прокуроров штатов во главе с Калифорнией и Нью-Йорком заявила, что подаст отдельный иск с требованием заблокировать план.

Портал Medicaid, используемый штатами, перестал работать 28 января, и Белый дом заявил, что ему об этом известно. Каролин Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, заверила, что "никакие платежи не пострадали".

В этот же день президент принял решение о прекращении финансирования проектов в области чистой энергетики и практически всей иностранной помощи.

В первом меморандуме о замораживании администрация велела агентствам представить информацию о своих грантах и займах в Белый дом до 10 февраля, оставив многие программы в подвешенном состоянии как минимум до этой даты.

Администрация заявила, что в 2024 финансовом году США потратили 3 трлн долларов на федеральную финансовую помощь, но неясно, какой объем составит сокращение.

Остановка финансирования программ помощи от США

Белый дом остановил выплаты всех федеральных грантов и кредитов, а команда президента Трампа инициировала большую проверку внутренних бюджетных расходов.

Ранее у Трампа остановили на 90 дней финансирование программ помощи другим странам – в частности, под эгидой программы USAID, которая реализует несколько проектов в Украине.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, комментируя эту ситуацию, заявила, что приостановление финансирования USAID не может не смущать, но это "не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть".

Вас также могут заинтересовать новости: