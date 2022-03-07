Nike, основной конкурент бренда, вышел из РФ несколькими днями ранее.

Немецкая компания Adidas, один из мировых лидеров по производству спортивных товаров, приостанавливает работу в РФ.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что Adidas приостановит продажу в онлайн и розничных магазинах России до конца этой недели на неопределенный срок.

Также сообщается, что сотрудники компании в РФ продолжат получать зарплату и не будут уволены.

Ранее бренд Adidas отказался работать со сборной по футболу.

Напомним, владелец крупных сетей магазинов одежды "Inditex" ("Zara", "Bershka" и "Pull&Bear") прекратил торговлю в России и закрывает 502 магазина и онлайн-продажи.

Также американский бренд спортивной одежды и обуви Nike закрыл продажи в России.

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