Также он озвучил вероятные причины, по которым Киеву до сих пор не передали большее количество самолетов.

Информация о подготовке 200 пилотов на истребителях F-16 в Великобритании может не соответствовать действительности. Такое мнение высказал военный эксперт Антон Михненко в эфире Radio NV:

"200 пилотов - это действительно очень большой показатель. Возможно, речь шла в целом об экипажах, техническом персонале, который обслуживает самолеты F-16. И эта цифра в этом контексте может быть логичной. Потому что если говорить о пилотах в 200 человек - это неплохой результат, на самом деле".

Он также объяснил, почему Украине до сих пор не передали большее количество западных истребителей. По его словам, сначала должны быть готовы экипажи и обслуживающий персонал, который также проходит длительное обучение.

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"Готовность самолетов быть примененными в таких условиях - третья составляющая. Готовность наших партнеров передать вооружение и передача фактическая этого вооружения, создание необходимой инфраструктуры в Украине - это следующие составляющие", - добавил Михненко.

F-16 для Украины

Ранее в Минитерстве обороны Великобритании сообщили об окончании подготовки 200 пилотов на западных истребителях F-16.

По словам военного эксперта Валерия Романенко, скорее всего речь идет лишь о первичной подготовке, а не о полной. Поскольку Великобритания пока не имеет собственных самолетов F-16. Он также добавил, что в число 200 входят не только пилоты, но и технический персонал, который будет обслуживать самолет.

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