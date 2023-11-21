Его деятельность будет сосредоточена на поддержке Верховной Рады Украины, говорится в документе Европарламента.

Европейский парламент согласился открыть свой офис в Украине, чтобы поддержать в деятельности действующий украинский парламент.

Таким образом ЕС удовлетворит соответствующую просьбу высших должностных властей Украины. Об этом стало известно из документа бюро Европарламента, который попал в распоряжение Euractiv.

Отмечается, что соответствующее решение европейские политики приняли 20 ноября. Деятельность офиса Европарламента будет сосредоточена на том, чтобы облегчить административную работу между ЕС и Верховной Радой Украины. В частности, связать украинский парламент с "соответствующими комитетами" Европарламента.

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Отмечается, что соответствующие офисы для поддержки политической координации являются общей практикой, которую применяет ЕС в отношении стран-членов Евросоюза.

Через подобные структуры обычно легче коммуницировать на уровне дипломатии, организовывать совместные мероприятия, поддерживать связь с местными средствами информации и тому подобное, вспоминает СМИ.

Как свидетельствует "внутренний" документ Бюро, пока за пределами ЕС подобные офисы уже открыты в Нью-Йорке, Аддис-Абебе и Джакарте.

В документе объясняется, что на необходимости создания соответствующего офиса в Киеве подчеркивал непосредственно президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он вспоминал 4 марта во время визита президента Европарламента Роберты Метсолы. В конце апреля 2023 года об этом также говорил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Согласно документу, который видел Euractiv, присутствие офиса Европейского парламента в Киеве обеспечит "регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих вопросах и процессах" не только в Украине, но и в "странах Восточного партнерства".

Визит Роберты Метсолы в Украину

О визите Роберты Метсолы в Киев стало известно 4 марта. Об этом событии одним из первых сообщил украинцам Руслан Стефанчук (действующий председатель Верховной Рады).

Тогда в своем сообщении в социальных сетях президент Европарламента упоминала, что украинцы - это европейцы. "Чей дом в нашем Европейском Союзе", - отмечала она. В Украине Метсола провели несколько важных встреч, в частности, с президентом Зеленским. Целью встречи были новые санкции против РФ, обсуждение пути Украины в ЕС, а также план "мира" президента по поводу окончания войны.

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