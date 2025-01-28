По словам европейского комиссара, это нужно сделать, чтобы противостоять угрозам от РФ и Китая.

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал создать "Европейский космический щит" для того, чтобы объединить оборонные усилия в космосе, пишет Politico.

"Я хочу начать диалог со странами-членами и космическими командованиями, чтобы рассмотреть возможности для повышения осведомленности о европейской космической сфере с целью мониторинга угроз, в том числе военных", - подчеркнул он во время своего выступления на 17-й Европейской космической конференции.

По его словам, такие шаги станут "строительными блоками на пути к европейскому космическому щиту, который объединит наши оборонные усилия в космосе".

Видео дня

Кубилюс подчеркнул, что страны все больше конкурируют за доминирование в космосе, в частности РФ и Китай объединились после начала полномасштабной войны России против Украины, чтобы реализовать такие проекты, как совместная лунная атомная электростанция. Поэтому европейский комиссар считает, что "мы не можем оставить космос на растерзание агрессивным авторитарным государствам".

"Европа должна сохранить лидерство в космосе", - добавил он.

Также Кубилюс высказался относительно Илона Маска и других частных предпринимателей, которые имеют космические амбиции.

"Космические предприниматели делают захватывающие вещи в космосе", - подчеркнул комиссар.

Чиновник добавил, что несмотря на то, что "структурные проблемы" сдерживают ЕС, "если мы ничего не сделаем, мы рискуем попасть в стагнацию".

Битва мировых стран за космос - что известно

Ранее российские расходы на космос сравнили с китайскими и американскими. Как оказалось, главным конкурентом Соединенных Штатов является Китай. На третьем месте находится Япония, а Россия занимает лишь четвертую позицию.

Что касается европейских стран, то больше всего тратит на космическую сферу именно Франция.

В то же время эксперты уверяют, что сейчас Россия теряет свои позиции в космической сфере, ведь это связано с технологическим отставанием, в том числе и от США.

Вас также могут заинтересовать новости: