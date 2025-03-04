Европа серьезно обеспокоена возможной российской агрессией за пределами Украины, пишет издание.

Снятие давления с российской армии может позволить Москве начать новые бои в Европе. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на нынешних и бывших министров, а также на офицеров в отставке.

Отмечается, что Европа серьезно обеспокоена возможной российской агрессией за пределами Украины.

Эксперт по вопросам обороны и бывший командующий Объединенными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон предупредил, что "российская военная машина в данный момент раскручивается". По его словам, прекращение огня в Украине без гарантий безопасности позволит России продолжать производить больше танков и самолетов, а также предпринять шаги по усовершенствованию своей армии.

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Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг заявил, что отказ от предоставления Украине помощи без гарантий безопасности грозит тем, что правитель РФ Владимир Путин получит отсрочку для восстановления своих сил и повторного нападения.

Также он напомнил, что у России несколько "замороженных конфликтов в Европе", включая так называемое Приднестровье. Путин может вернуться в эти места, если его армия будет освобождена от боев в Украине.

Путин пойдет на Молдову и на Румынию: заявление Макрона

Напомним, на днях президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Путин обязательно пойдет на Молдову и, возможно, дальше на Румынию, если его не остановить.

Он предупредил, что Россия представляет собой серьезную экзистенциальную опасность для Европы.

"На карту поставлена наша безопасность... На наших границах находится чрезмерно вооруженная и агрессивная Россия".

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