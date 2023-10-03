Канцлер Германии заявил об увеличении давления на РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал захватнические амбиции российского лидера Владимира Путина и акцентировал, что увеличит на него давление, чтобы диктатор осознал ошибочность своей "логики".

Шольц указал, что мировоззрение Путина позволяет ему наугад перестроить карту Европы, нарисовав там линии по принципу: "это - ваше, это - наше". Но так не должно быть, заявил канцлер ФРГ 2 октября во время "диалога с гражданами" в Гамбурге.

"Я буду делать все возможное, чтобы значительно увеличить давление на российского президента (Путина - УНИАН), и чтобы он наконец осознал, что не может просто сказать: "Я буду продолжать, пока не достигну своей цели, несмотря на то, сколько это стоит жизней, включая жизни собственных солдат", - заявил Шольц.

Чиновник призвал мир также предпринять необходимые шаги, чтобы "путинская" война в Украине наконец завершилась.

По его словам, чтобы там не говорил Путин миру, суть его действий в Украине такова - это завоевание чужого государства. "На самом деле речь идет о завоевании страны, ни о чем другом", - указал Шольц.

Он перечислил, что Россия уже нанесла немало убытков Украине: она продолжает убивать людей, разрушать экономику, минировать территорию. Но Путина такие "обстоятельства" не интересуют, для него главное - запечатлеть собственное имя в учебнике истории, указал немецкий канцлер.

Шольц раскрыл страх Путина в отношении России

Ранее Шольц заявил о главном страх Путина относительно планов ЕС на Россию. По словам немецкого канцлера, диктатор "очень боится", что Запад уничтожит его режим и инициирует там свои изменения. В то же время чиновник указал, что у европейцев нет такого плана. Путин должен сам понести ответственность за свои поступки и диктатуру, заявлял Шольц.

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