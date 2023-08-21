По его словам, Путин сам несет ответственность за диктатуру в России.

Президент России Владимир Путин "очень боится" того, что страны Запада собираются сбросить его режим, однако у самих европейцев таких планов нет.

"Мы не планируем смену режима (в России). Кто где сидит, мы не решаем", - это заявил канцлер Германии Олаф Шольц, которого цитирует Deutsche Welle.

По словам канцлера, только Путин "несет ответственность за свою диктатуру". Шольц убежден, что кремлевскому лидеру необходимо смириться с тем, что рядом с Россией будет находиться Европейский Союз.

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"Ему придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз – как сообщество открытых обществ, либеральных демократий – и определенным образом надеяться, что свобода – это не вирус", – подчеркнул Шольц.

Немецкий лидер также пообещал, что будет стремиться не допустить прямого втягивания Германии в войну в Украине.

Конец путинского режима

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович недавно заявил, что во время вооруженного мятежа в России Запад работал на содержание путинского режима. Западные союзники опасаются, что РФ может развалиться, а "тысячи маленьких Пригожиных получат доступ к тысячам ядерных вооружений".

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж спрогнозировал, что Путин может быть устранен теми, кто недоволен тем, что российские власти начали полномасштабную войну против Украины.

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