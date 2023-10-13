По его словам, последние десятки лет израильтяне "сражаются с врагами яростно, и это только начало, враги только начинают расплачиваться за это".

После почти недели смертоносных авиаударов по сектору Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что это только начало.

"Сегодня мы все понимаем, что мы боремся за наш дом, наш дом за всех нас, и мы сражаемся как львы. Мы никогда не забудем зверства наших врагов, которых мы не собираемся прощать и не позволим миру или кому-либо еще забыть о том, что случилось с еврейским народом в прошлом", - сказал Нетаньяху, пишет CNN.

По его словам, последние десятки лет израильтяне "сражаются с врагами яростно, и это только начало, враги только начинают расплачиваться за это".

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"Я говорю вам, что это только начало, я не собираюсь сообщать вам дополнительные подробности, но это только начало", - добавил Нетаньяху.

Война между Израилем и ХАМАС - последние новости

Израильские военные в четверг предупредили 1,1 миллиона человек, живущих на севере сектора Газа, о необходимости покинуть свои дома на фоне признаков того, что они собираются усилить ответное наступление на ХАМАС после террористических атак группировки 7 октября, в результате которых погибло более 1300 человек.

По данным палестинского министерства здравоохранения, в течение шести дней израильские военные самолеты наносили авиаудары по Газе, в результате чего улицы и дома были превращены в руины, погибло более 1799 человек, в том числе 583 ребенка, и было ранено еще 7388 человек.

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