Сенаторы считают, что существует некий шанс на принятие нового пакета помощи для Украины.

Существует шанс того, что Конгресс США может принять дополнительное финансирование для Украины до момента инаугурации Дональда Трампа, считает член сенатского комитета по международным отношениям Тим Кейн. По его словам, администрация Трампа после прихода к власти будет выступать против увеличения поддержки Украины.

В материале The Hill сообщается, что "любой пакет, одобренный Сенатом, скорее всего, столкнется с серьезным препятствием на пути к принятию" в Палате представителей, которую контролирует Республиканская партия, однако "шанс" есть.

"Шанс, шанс - я не говорю о вероятности, но я говорю о шансе", - подчеркнул он. По его словам, речь идет именно о шансе в Сенате, тогда как в Палате представителей ситуация обстоит сложнее. И вероятным путем к увеличению финансирования Украины является законопроект "Об ассигнованиях".

Видео дня

"Президент Трамп говорит, что собирается решить эту проблему - у него есть привычка делать то, что он говорит. И сейчас, я думаю, важно, чтобы все дали ему пространство для этого", - отметил будущий председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш, касаемо войны в Украине.

А сенатор Марко Рубио, которого "официально" выдвинули на пост госсекретаря Трампа, предполагает, что финансовая помощь Украине — это не "неотложная задача".

СМИ пишет, что администрация Байдена, в свою очередь, до 20 января 2025 года может выделить Украине 6 миллиардов долларов.

Другие новости о помощи Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Швеция выделит не менее 6,9 млрд долларов на военную поддержку Украины.

Кроме того, Блинкен сделал заявление о помощи Украине. По его словам, администрация продолжит поддерживать Украину, чтобы она смогла или эффективно сражаться в 2025 году, или вести переговоры с Россией "с позиции силы".

Вас также могут заинтересовать новости: