Россию исключили из списка стран, граждане которых пользуются правом на безвизовый режим поездок с туристической целью на период с 20 апреля по 31 декабря.

Албания отменила туристический безвизовый режим для граждан России.

Как сообщается на странице Посольства Украины в Республике Албания в социальной сети Facebook, 20 апреля Совет Министров Республики Албания принял решение об исключении России из списка стран, граждане которых пользуются правом на безвизовый режим поездок с туристической целью на период с 20 апреля по 31 декабря.

"Благодарны албанским друзьям за солидарность и поддержку Украины в борьбе против российских оккупантов", - отмечает посольство.

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Упрощенный визовый режим с РФ

Как сообщал УНИАН, 6 сентября 2022 года Европейская комиссия предложила Совету ЕС полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

В тот же день президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Евросоюза за решение о визовых ограничениях для россиян и подчеркнул, что, кроме моральной стороны, это также вопрос элементарной безопасности.

9 сентября 2022 года Совет Евросоюза утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

А уже 13 сентября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды теперь не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.

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