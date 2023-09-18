ЕС сейчас в значительной степени полагается на Китай в производстве топливных элементов и литий-ионных батарей для электромобилей.

Европейский Союз может стать к 2030 году так же зависим от Китая в области литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов, как и от России в сфере энергетики до войны в Украине, если он не примет решительные меры. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, подготовленный для дискуссий по экономической безопасности Европы 5 октября.

В документе говорится, что из-за непостоянного характера возобновляемых источников энергии Европе потребуются способы хранения энергии, чтобы достичь своей цели по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году.

"Это резко увеличит наш спрос на литий-ионные батареи, топливные элементы и электролизеры, который, как ожидается, увеличится от 10 до 30 раз в ближайшие годы", — говорится в документе.

Видео дня

Отмечается, что, хотя ЕС занимает более 50% мирового рынка на промежуточном этапе и этапе сборки производства электролизеров, он в значительной степени полагается на Китай в производстве топливных элементов и литий-ионных батарей для электромобилей.

"Без принятия решительных мер европейская энергетическая экосистема к 2030 году может стать зависимой от Китая так же сильно, как была зависима от России до вторжения на Украину", — говорится в сообщении.

Литий-ионные батареи и топливные элементы были не единственной уязвимой зоной ЕС.

"Аналогичный сценарий может развернуться в сфере цифровых технологий", — говорится в документе. "Прогнозы показывают, что спрос на цифровые устройства, такие как датчики, дроны, серверы данных, оборудование для хранения и сети передачи данных, резко вырастет в этом десятилетии".

К 2030 году эта иностранная зависимость может серьезно затруднить рост производительности, который срочно необходим европейской промышленности и сектору услуг, и может затруднить модернизацию сельскохозяйственных систем, необходимую для решения проблемы изменения климата, говорится в докладе.

Энергозависимость ЕС от России

По данным Еврокомиссии, в 2021 году, ЕС получал более 40% общего потребления газа, 27% импорта нефти и 46% импорта угля из России.

После вторжения России в Украину на фоне введения санкций ЕС постепенно избавлялся от энергозависимости от РФ.

Так, по состоянию на апрель доля России в экспорте нефти в ЕС сократилась до 4%. В первом квартале 2023 года на долю России пришлось всего 17,4% всего импортируемого газа.

Вас также могут заинтересовать новости: