Эксперт по Турции объяснил позицию Эрдогана касаемо Европейского Союза и БРИКС.

Эксперт по Турции Эрен Гюверчин объяснил решение Президента Турции Реджепа Эрдогана подать заявку на вступление страны в БРИКС.

Правительство Турции неоднократно заявляло о желании присоединиться к этому объединению, ключевыми "игроками" в которой выступают РФ, Китай, а также Иран, Бразилия, Индия, ОАЭ и так далее. Об этом сообщает Bild.

"Эрдоган неоднократно заигрывал с БРИКС в прошлом. Уже несколько лет он придерживается двойной стратегии. Он демонстрирует Западу, что геополитически незаменим для него, и при этом постоянно стремится к сближению с Путиным и Китаем", — заявил Эрен Гюверчин. Видео дня

Анкара приняла это решение, в частности, из-за того, что уже практически 20 лет Брюссель обсуждает вопрос о вступлении Турции в Европейский Союз. По их данным, переговоры длятся очень долго и за это время Турция не приблизилась к членству в ЕС.

"Эрдоган всегда обижен. Он не видит причины провала вступления Турции в ЕС в своей собственной политике", - добавил Гюверчин.

По его словам, Эрдоган считает, что "подъем" Турции пытаются остановить именно страны Запада. Из-за этого его часто сравнивают с Путиным.

Предложения Турции по мирным переговорам с РФ

Турция продолжает выступать в качестве страны, которая всеми способами способствует формированию прекращения огня и попытке посадить за стол переговоров Украину и Россию.

Все из-за того, что военные действия могут окончательно повлиять на региональный "ландшафт", что невыгодно самой Турции.

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