Лицензии охватывают широкий спектр военной техники, но не вся из которой является наступательной.

Экспорт немецкого оружия в Израиль за последний месяц резко возрос, поскольку Берлин усиливает поддержку войны ближневосточной страны против ХАМАС.

В этом году Германия экспортировала в Израиль чувствительной военной техники и вооружений на сумму более 300 миллионов евро, что в 10 раз больше, чем в 2022 году, сообщил представитель правительства Германии. Они добавили, что 185 из 218 лицензий, выданных в этом году, были одобрены после 7 октября, когда ХАМАС предпринял внезапную атаку из Газы, пишет Financial Times.

Канцлер Германии Олаф Шольц стал самым ястребиным защитником права Израиля ответить подавляющей вооруженной силой против палестинской террористической группировки, даже несмотря на то, что глобальная обеспокоенность возросла в связи с большими жертвами и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.

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Федеральное правительство создало рабочую группу из министерства иностранных дел, министерства экономики и управления экспортного контроля, которой поручено ускорить запросы Израиля на поставки оружия, сообщили правительственные чиновники в Берлине.

Лицензии охватывают широкий спектр военной техники, не вся из которой является наступательной, например, компоненты для систем ПВО. Однако были отправлены и смертоносные боеприпасы стоимостью около 20 миллионов евро.

Цифры не включают оборудование, для которого не требуются лицензии, например, базовую личную аптечку, защитную индивидуальную броню или медицинское оборудование. Германия также уделяет приоритетное внимание таким поставкам в Израиль. Министерство экономики, возглавляемое вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, курирует экспорт.

Война Израиля против ХАМАС - позиция Германии

Шольц после нападения ХАМАСа на Израиль сказал, что он посоветовал Израилю попросить его "о любой необходимой поддержке".

"Израиль имеет право, закрепленное в международном праве, защищать себя и своих граждан от этого варварского нападения. В настоящее время у Германии есть только одно место - рядом с Израилем", - заявил он.

Германия официально запретила деятельность радикальной исламской террористической организации ХАМАС, а также палестинской сети Samidoun. Об этом заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер. Запрет последовал за объявлением трехнедельной давности: через несколько дней после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете деятельности двух организаций.

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