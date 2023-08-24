Он пояснил, что в отношении этой истории необходима осторожность, и более подробная информация появится в ближайшие 24 часа.

Если Евгений Пригожин действительно умер, это окажет "незначительное" влияние на войну в Украине, но покажет, что Россия - "гангстерское государство", сказал аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк.

"Это, несомненно, большая новость, потому что, что бы это ни сделало с войной в Украине, и в каком-то смысле влияние на войну будет незначительным, это усиливает тот факт, что Россия является бандитским государством. Им управляют по-гангстерски сверху до самых низов, а коррупция находится на самом низком уровне", - сказал Кларк, пишет Sky News.

Он пояснил, что в отношении этой истории необходима осторожность, и более подробная информация появится в ближайшие 24 часа.

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"На данный момент не очевидно, что он мертв, возможно, так оно и есть, но все же существует правдоподобная версия, что это может быть своего рода подстава", - добавил он.

Возможная гибель Пригожина - детали

Telegram-каналы, связанные с группой Вагнера, похоже, подтвердили, что Пригожин погиб в авиакатастрофе сегодня вечером.

Тела владельца "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина и военного командира этой группировки Дмитрия Уткина обнаружены на месте крушения и опознаны. Об этом сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который считают приближенным к одной из "башен" Кремля.

Алисия Кернс, британский депутат и председатель комитета по иностранным делам Великобритании прокомментировала авиакатастрофу, в которой, как сообщается, разбился владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин.

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