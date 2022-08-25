Если Северная Корея начнет перебрасывать войска через территорию России для войны в Украине, это катализирует поддержку США.
Об этом сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".
"Если допустить, что Россия договорится с Северной Кореей о 100 тыс. наемников в обмен на энергоресурсы, которые нужны корейцам, то переброска такой массы войск не будет скрытой, потому что этот процесс очень заметен", - отметил Киричевский.
По его словам, эти наемники будут ехать на раритетных танках.
"Копиями советских Т-54, Т-55 и со своими советскими пушками образца 1950 года. Самолеты, которые они имеют - это тоже музейные экспонаты, а не реактивные истребители. Если Северная Корея согласится на предложение Кремля - это поможет США навсегда решить проблему диктаторского режима Северной Кореи", - пояснил эксперт.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично заявил о полной поддержку действий режима Путина.