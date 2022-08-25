Переброска такой массы войск не будет скрытой, потому что этот процесс очень заметен. Эти наемники будут ехать на раритетных танках.

Если Северная Корея начнет перебрасывать войска через территорию России для войны в Украине, это катализирует поддержку США.

Об этом сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если допустить, что Россия договорится с Северной Кореей о 100 тыс. наемников в обмен на энергоресурсы, которые нужны корейцам, то переброска такой массы войск не будет скрытой, потому что этот процесс очень заметен", - отметил Киричевский.

По его словам, эти наемники будут ехать на раритетных танках.

"Копиями советских Т-54, Т-55 и со своими советскими пушками образца 1950 года. Самолеты, которые они имеют - это тоже музейные экспонаты, а не реактивные истребители. Если Северная Корея согласится на предложение Кремля - это поможет США навсегда решить проблему диктаторского режима Северной Кореи", - пояснил эксперт.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично заявил о полной поддержку действий режима Путина.

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