Александр Коваленко напомнил, что ранее в Беларуси размещались до 11 тысяч российских военных.

Вторую неделю к ряду с территории Беларуси вывозятся подразделения 6 МСД 3 АК российских оккупантов, которые размещались на беларуских полигонах и проходили подготовку.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко сообщил, что уменьшение л/с уже превышает 5 тыс чел.

"Фактически, подразделения 6 МСД 3 АК вывозят с Беларуси с последующей отправкой, в первую очередь, в Луганскую область, для усиления луганской группировки РОВ. Но тут весьма примечательный вот какой момент. Вывозить-то, они вывозят, а кого завозят вместо?" - написал он.

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Он напомнил, что в предыдущий раз в Беларуси размещалась 2 МСД 1 ТА, численно до 11 тыс л/с.

"После того как эти подразделения пошли подготовку их так же стали вывозить из РБ, но при этом, одновременно завозить 6 МСД 3 АК. Сейчас же, уже вторую неделю россиян только вывозят... Выходит, стало меньше биомассы, которую следует готовить, но если это так, то значит, что мобилизационные действия не дотягивают сейчас в России даже до четверти от осенних мероприятий, а это в перспективе чревато нехваткой людского ресурса, с учётом потерь РОВ", - отметил эксперт.

Коваленко уверен, что если в ближайшие дни/недели в РБ не начнут завозить новую партию "мобиков", то "можно будет делать осторожные, но весьма занимательные, предварительные выводы из происходящего".

Российские военные в Беларуси: подробности

Количество российских военных на территории Беларуси меняется, но не превышает 9-10 тысяч, рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

26 февраля со станции Слоним (Гродненская область) на станцию Неклиновка (Ростовская область РФ, 35 км от границы с Украиной) был отправлен ещё один воинский эшелон РФ.

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