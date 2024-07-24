Министр анонсировал "новую эру" для Вооруженных сил Великобритании.

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили считает состояние британских Вооруженных сил "намного хуже, чем мы думали".

Он заявил о неудовлетворительном состоянии национальной армии, истощенной десятилетиями сокращений, передает Sky News. "Теперь мы видим, что эти проблемы гораздо серьезнее, чем мы думали", - сказал он и добавил, что они почти всюду: от сухопутных войск и Королевского морского флота до Военно-воздушных сил.

"Истощенность сил, расточительность в закупках, низкий моральный дух, кризис с набором и содержанием персонала и ветераны, которые не могут получить доступ к услугам, которых они заслуживают", – детализировал министр.

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В связи с этим он пообещал "новую эру" для Вооруженных сил Великобритании.

Новое правительство в Британии

Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после победы на парламентских выборах. Его позиция относительно войны в Украине была четкой. Стармер впервые прибыл в Киев в феврале 2023 года. Во время встречи с Владимиром Зеленским он заверил, что Украина всегда будет получать "непоколебимую поддержку" его партии. Также во время визита он посещал Бучу.

А Хили стал министром обороны в новом правительстве 5 июля.

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