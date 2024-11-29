У президента об этом не сообщали.

Американский стендап-комик Джо Роган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хотел стать гостем его подкаста.

Как передает Newsweek, это заявление прозвучало во время вчерашнего выпуска подкаста "The Joe Rogan Experience". Ведущий намекнул, что скептически относится к идее пригласить украинского лидера:

"Зеленский пытался прийти. Они пытались вывести Зеленского в эфир. Я спросил: "О чем вы говорите?".

Также он высказался о вероятности войны с Российской Федерацией, отметив, что не считает кремлевского правителя Путина "настолько глупым". "Я думаю, что он поймет, что происходит. И я думаю, что они, вероятно, работают над этим. Алекс Джонс (американский радиоведущий, - УНИАН) сказал, что Трамп проводит тайные встречи в Мар-а-Лаго. Надеюсь, это правда", - добавил комик.

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Роган обругал Зеленского

Напомним, что ранее комик раскритиковал решение администрации Джо Байдена разрешить Украине бить ATACMS по территории России: "Зеленский говорит, что Путин напуган. Пошел ты в сраку, чувак. Пошли вы, люди. Вы, люди, вот-вот начнете Третью мировую войну".

Как известно, Роган ведет свой подкаст с 2009 года. Он обсуждает с различными гостями политику, юмор, историю и другие темы. Именно во время его подкаста американский миллиардер Илон Маск раскурил сигарету с марихуаной.

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