Как протесты в Гонконге превратились в Революцию достоинства в стиле «киберпанк»
За время акций протеста:
10 000
снарядов со слезоточивым газом использовала полиция
5 800
человек были арестованы, из них 1100 в Политехническом университете
932
демонстрантам были предъявлены обвинения
2 600
человек, включая 470 полицейских, получили ранения
Уже несколько недель фокус внимания мировых СМИ прикован к событиям в Гонконге. Кульминацией масштабных акций против власти, длящихся с весны 2019 года, стали силовой штурм Политехнического университета и выборы, на которых оппозиция получила неоспоримую победу. УНИАН решил разобраться, почему мирные демонстрации превратились в жесткие столкновения, а возмущение законопроектом об экстрадиции - в борьбу за свободу.
В воскресенье, 24 ноября, на фоне массовых протестов, длящихся с весны, прошли выборы в окружные советы Гонконга. На них оппозиция одержала сокрушительную победу, получив 347 из 452 мест. До этого 75% мест в окружных советах находились под контролем власти. При этом жители Гонконга проявили огромный интерес к выборам - явка составила 71%, тогда как в 2015 году она была на уровне 47%.
Очереди на избирательные участки растягивались на сотни метров
Окружные советы Гонконга в основном отвечают за вопросы местного значения. Но для оппозиционно настроенных жителей не так важны полномочия их членов, как возможность разбавить проправительственное большинство своими представителями.
Эскалация конфликта, связанная с событиями возле Политехнического университета, и прошедшие выборы стали переломным моментом в гонконгских протестах. Впервые за восемь месяцев власть признала, что Гонконгу нужны перемены. Глава администрации Керри Лэм, отставки которой требуют демонстранты, заявила, что итоги голосования «отражают неудовлетворенность людей нынешним положением дел и фундаментальными проблемами общества» и пообещала «серьезно осмыслить» их результаты.
УНИАН решил разобраться, с чего все начиналось и за что жители экономически развитого Гонконга готовы были жертвовать своими жизнями.
1.MadenotinChina:Почему взбунтовались жители Гонконга
Бегущие по лезвию 2047: Менее чем через 30 лет автономия Гонконга может завершиться
Гонконг с середины XIX века был британской колонией. Его статус изменился в 1997 году, когда Специальный административный район (САР) Гонконг вернулся под китайский протекторат с гарантией широкой автономии до 2047 года. С тех пор там действует правило «одна страна, две системы». То есть, за исключением вопросов внешней политики и обороны, Гонконг полностью автономен. В связи с этим Гонконг часто называют сердцем азиатской демократии.
Однако все идет к тому, что после 2047 года ситуация изменится в сторону большей зависимости от Китая, что впоследствии может привести к полной отмене особого статуса Гонконга.
Революция зонтиков 2014 года имела большую поддержку среди жителей Гонконга
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Те, кто будут пытаться отделить любой регион от Китая, погибнут, их тела будут раздавлены, а кости - растерты в порошок
—Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики
Акции протестов в Гонконге проходят едва ли не с начала получения автономии
Несмотря на гарантии, предоставленные Административному району, Китай постепенно пытается сокращать независимость гонконгской власти. Поэтому жители Гонконга периодически организовывают протесты, требуя сохранить автономию.
В 2003 году гонконгцы протестовали против принятия закона о подрывной деятельности, позволяющего отправлять в тюрьму недовольных властью. Позже сотни тысяч гонконгцев требовали проведения прямых выборов главы Администрации САР.
Но самой массовой до сих пор была 79-дневная Революция зонтиков, произошедшая осенью 2014 года. Жители Гонконга требовали отменить проект реформирования избирательной системы, согласно которому глава администрации должен избираться с одобрения Коммунистической партии Китая.
Глава Администрации Гонконга Керри Лэм
Участник протеста держит плакат с надписью «Керри Лэм не моя мать»
Революцию зонтиков нельзя назвать успешной. С одной стороны, Законодательный совет Гонконга пошел на уступки и отклонил проект реформ. С другой стороны, система осталась прежней, а в Гонконге прошли громкие судебные процессы над лидерами протестов. И уже в марте 2017 года новым главой администрации была избрана Керри Лэм – чиновница, полностью подконтрольная Пекину. Именно ее отставки сейчас требует оппозиция.
Главные требования нынешних протестов в Гонконге
Весной 2019 года жители Гонконга снова массово вышли на уличные протесты. Поводом стал законопроект правительства, позволяющий экстрадировать из Гонконга в Китай подозреваемых в преступлениях. Это значит, что многие жители Гонконга, включая лидеров оппозиции, оказались бы под угрозой экстрадиции.
Однако жесткие действия полиции за время протестов вызвали новые требования:
- освобождение всех политзаключенных и арестованных как при нынешних протестах, так и времен Революции зонтиков;
- требование не называть уличные протесты «восстанием», что грозит их участникам серьезными статьями Уголовного кодекса;
- отставка правительства;
- проведение независимого, с привлечением международных экспертов, расследования действий правительства и полиции во время разгона протестов в этом году;
- предоставление прямого избирательного права.
Закон об экстрадиции угрожает и финансовой репутации Гонконга
Местные представители бизнеса и юристы опасаются, что после вступления в силу закона об экстрадиции Гонконг рискует утратить позиции международного финансового центра. Стоит напомнить, что с 1997 года в рейтинге экономической свободы от Heritage Foundation Гонконг традиционно занимает первое место, в то время как Китай находится на 113-м.
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Без крепкой и независимой судебной системы Гонконг потеряет свои уникальные преимущества, которые сделали его финансовой столицей… А если ухудшится ситуация с защитой инвесторов и их собственности, международный бизнес начнет уходить из Гонконга. Это подорвет его экономику и лишит Китай уникального финансового моста на Запад
— объясняет эксперт Heritage Foundation Терри Миллер
2. Как мирный протест превратился в «войну» на улицах Гонконга (хронология)
Первый протест состоялся 31 марта 2019 года
Начало протестов-2019 в Гонконге
Демонстрации против законопроекта начались в марте 2019 года. 31 марта на улицы Гонконга вышло около 12 тысяч человек, 28 апреля – 130 тысяч, а уже 9 июня состоялось самое масштабное шествие со дня передачи Гонконга Китаю - в нем приняли участие около миллиона человек, то есть каждый седьмой житель мегаполиса.
Одетые в белое демонстранты мирно прошли по улицам города. Небольшая группа радикально настроенных гонконгцев попыталась окружить здание Законодательного собрания, но полицейские их быстро разогнали.
Глава администрации Гонконга Керри Лэм пообещала доработать скандальный законопроект об экстрадиции и назначила его рассмотрение на 12 июня.
Первая эскалация протестов
12 июня произошла первая эскалация уличных акций. Десятки тысяч человек заблокировали подходы к зданию Законодательного собрания. Тогда полиция впервые применила резиновые пули и слезоточивый газ, а демонстранты вооружились металлическими столбиками и брусчаткой. В результате столкновений травмы получили 60 демонстрантов и 22 полицейских, 11 человек были задержаны.
Комиссар полиции Стивен Лоу назвал происходящее «массовыми беспорядками» и оправдал действия полиции. Обсуждение скандального законопроекта отложили, но полностью отменить рассмотрение не захотели.
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
16 июня на улицы Гонконга вышло до двух миллионов человек
Я - капля в океане: рекордное шествие в Гонконге
16 июня на улицы Гонконга вышло 2 миллиона человек, что стало рекордом протестных акций за все время. Большинство демонстрантов теперь надели черную одежду.
«Мы участвуем в марше за наших студентов, с которыми жестоко обращалась полиция, мы хотим для них справедливости», - сказал один из участников акции корреспонденту BBC.
С тех пор у протестующих появились новые требования к власти, среди которых отставка главы администрации Гонконга Керри Лэм.
Протестующие в захваченном здании Законодательного собрания
Первый захват административного здания
1 июля Гонконг отметил годовщину передачи административного района из состава Великобритании в Китай. В этот день протестующие захватили здание Законодательного собрания. В зале заседаний они вывесили флаг британского Гонконга, а также закрасили часть эмблемы, на которой Гонконг отмечен как китайская провинция. Спустя несколько часов полиция взяла здание штурмом.
В тот день оппозиция выдвинула манифест из десяти требований, среди которых отставка политиков, причастных к законопроекту об экстрадиции, и расследование действий полиции.
Керри Лэм обвинила протестующих в «чрезмерном насилии». Уже на следующий день полиция начала задерживать участников протестов. А 5 июля власть предъявила обвинения первому участнику демонстраций - 31-летнему Пун Хо-Чуи.
Представители мафиозных Триад атакуют участника акций протеста
Появление «титушек» на улицах Гонконга
Вечером 21 июля на станции метро в районе Юньлон около ста человек в белой одежде и масках напали на людей, разъезжавшихся с протестной акции по домам. Около 45 человек получили ранения.
Позже в сети распространили кадры, на которых полицейские якобы разговаривали с вооруженными людьми в белой одежде.
В оппозиции заподозрили, что нападавшие связаны с китайскими мафиозными группировками - Триадами. Озвучивались опасения, что власть привлекает членов Триад для запугивания активистов. Подобные случаи фиксировались и ранее, в частности во время Революции зонтиков. В свою очередь, глава гонконгской полиции Стивен Лоу и Керри Лэм категорически опровергли связь с Триадами.
1 августа Народно-освободительная армия Китая выпустила пропагандистский ролик, в котором показано, как солдаты тренируются разгонять уличные протесты с применением боевого оружия.
Первая блокада транспорта в Гонконге
5 августа протестующие перешли к тактике блокировки транспорта. Они останавливали движение на крупных дорогах и загораживали входы в метро баррикадами. Транспорт в городе был парализован. Кроме того, начали бастовать некоторые профсоюзы. К ним присоединились и авиадиспетчеры международного аэропорта Гонконга. По словам экспертов, это была самая масштабная забастовка с 1965 года.
В ответ Керри Лэм заявила, что законопроект об экстрадиции был «прикрытием» для оппозиции, которая на самом деле якобы готовит революцию. С этого дня протестующие начали опасаться введения войск Пекином.
Активисты заблокировали аэропорт
Активисты заблокировали аэропорт
Активисты заблокировали аэропорт
Активисты заблокировали аэропорт
Первая блокада аэропорта в Гонконге
9 августа протестующие заблокировали международный аэропорт Гонконга. Они держали транспаранты на разных языках и раздавали пассажирам листовки.
«Пожалуйста, простите нас за этот «неожиданный» Гонконг. Вы прилетели в сломанный, разорванный город - не тот, который вы себе представляли. Но именно за этот Гонконг мы боремся», - говорилось в листовках.
Активистка, которой полицейские выбили глаз, стала одним из главных символов протеста
11 августа в ходе операции по разгону митингующих полицейский выбил глаз одной из активисток. Снимки потерпевшей разлетелись по социальным сетям и СМИ, вызвав новую волну негодования. Пострадавшая активистка стала одним из главных символов протестов. В знак солидарности люди надевали повязку на правый глаз. Среди главных лозунгов демонстрантов были: «Черные полицейские, верните глаз!», «Верни нам глаз, разбойник-полицейский!», «Глаз за глаз!».
После событий в аэропорту действия полиции стали намного жестче. Однако после полуторамиллионного шествия 18 августа Керри Лэм заговорила о необходимости независимого расследования действий силовиков.
Протестующие использовали лазерные указки для того, чтобы засветить «умные столбы»
Активисты начинают борьбу с «умными столбами»
24 августа, после очередных крупных столкновений с полицией, протестующие выдвинули еще одно требование: убрать с улиц столбы с камерами системы слежения.
В свое время правительство Гонконга утверждало, что системы нужны исключительно для сбора данных о пробках, погоде и качестве воздуха. Однако активисты выяснили, что с помощью камер легко можно определить личность человека, даже если на нем надеты очки, медицинская маска или капюшон. После этого демонстранты начали засвечивать «умные столбы» лазерными указками, что мешало технике зафиксировать четкое изображение, или просто сносили их.
В августе Гонконгский центр изучения общественного мнения провел опрос жителей Гонконга. 77% опрошенных сказали, что недовольны работой правительства. Этот показатель стал рекордным с 1997 года.
Первое применение боевого оружия силовиками
25 августа полицейские сделали первый предупредительный выстрел, а против радикальных демонстрантов, бросавших бутылки с зажигательной смесью, применили водомет. В ходе столкновений было задержано до сотни человек, включая 12-летнего ребенка.
Украинский флаг на акции протеста в Гонконге
Показ фильма «Зима в огне» об украинской Революции достоинства
В конце августа жители Гонконга устроили массовый показ документального фильма «Зима в огне» об украинских событиях 2013-2014 годов. Фильм, который проектировали на экраны или стены домов, показали на 40 различных площадках города.
«Мы вдохновлены документальным фильмом «Зима в огне» и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу», - сказал тогда один из лидеров протестов Джошуа Вонг.
Спустя несколько часов организаторов показа арестовали. Среди них был и Вонг.
Жители Гонконга смотрят фильм «Зима в огне» про Революцию достоинства в Украине
Жители Гонконга смотрят фильм «Зима в огне» про Революцию достоинства в Украине
Жители Гонконга смотрят фильм «Зима в огне» про Революцию достоинства в Украине
Жители Гонконга смотрят фильм «Зима в огне» про Революцию достоинства в Украине
Жители Гонконга смотрят фильм «Зима в огне» про Революцию достоинства в Украине
Жители Гонконга смотрят фильм «Зима в огне» про Революцию достоинства в Украине
Жители Гонконга смотрят фильм «Зима в огне» про Революцию достоинства в Украине
Протесты 31 августа пришлись на годовщину избирательной реформы - пять лет назад Пекин отменил демократические выборы в Гонконге. В связи с этим демонстранты закидали «коктейлями Молотова» здание Законодательного собрания. В ответ полиция впервые применила водометы с добавленной в воду несмываемой краской, чтобы вычислить участников после окончания акции. Позже в сети появилось видео жесткой зачистки поезда метро правоохранителями.
Главное требование протестующих – отменить скандальный законопроект об экстрадиции
Власть впервые идет на уступки
4 сентября Керри Лэм отозвала скандальный законопроект об экстрадиции, выполнив таким образом первое требование протестующих. Однако активисты решили продолжить акции, потому что другие ключевые требования так и не были выполнены.
28 сентября демонстранты провели шествие, приуроченное к пятилетней годовщине начала акций Occupy Central, которые осенью 2014 года переросли в Революцию зонтиков.
Первая смерть от боевого оружия
1 октября, в день 70-летия основания Китайской Народной Республики, полиция впервые стреляла по протестующим из боевого оружия. В результате тяжелые ранения получил 18-летний школьник, который позже скончался в больнице.
На следующий день сотни юношей и девушек провели сидячую забастовку у его школы. Всего в результате протестов 1 октября были ранены не менее 100 человек.
Власть вводит запрет на маски
Волнения вспыхнули с новой силой после того, как глава администрации Керри Лэм объявила, что с 5 октября в общественных местах больше нельзя носить маски, шарфы, балаклавы, а также пользоваться маскирующим гримом. Отмена запрета на ношение масок стала новым требованием демонстрантов.
Медицинская маска, закрывающая нос и рот, наравне с зонтиками, стала одним из основных атрибутов протестующих. Радикально настроенные активисты надевали респираторы и строительные очки, что помогало защитить глаза от слезоточивого газа.
26 октября суд в Гонконге запретил публиковать в интернете личные данные полицейских. 2 ноября протестующие подожгли некоторые станции метро и здание официального китайского информационного агентства Xinhua. А 9 ноября полиция снова применила боевое оружие, в результате чего ранение получил 21-летний студент. Инцидент был зафиксирован на видео.
16 ноября солдаты Народно-освободительной армии Китая приняли участие в разборке баррикад вблизи занятого демонстрантами здания Гонконгского баптистского университета.
Активисты на мосту около Политехнического университета
Битва за Политех
В середине ноября демонстранты заняли Политехнический университет и перекрыли около него тоннель, соединяющий Гонконг и полуостров Коулун. В ответ, 17 ноября, полиция окружила кампус и потребовала от протестующих сдаться, пригрозив судом за участие в массовых беспорядках.
Из-за угрозы уголовного преследования демонстранты отказались сдаваться и пытались разными способами выйти из кампуса. Часть из них безуспешно попробовала прорвать оцепление. Некоторые пытались спуститься через окна по веревочным лестницам или же сбежать по подземному тоннелю. Небольшой группе людей удалось уехать на мотоциклах, которые пригнали неравнодушные граждане. Однако, большую часть тех, кто пытался выйти из Политеха, отловила полиция.
Силовики несколько раз пробовали взять здание штурмом и грозились применить боевое оружие против демонстрантов, заблокировавшихся внутри кампуса. Только за один день 18 ноября правоохранительные органы, по официальным данным, израсходовали в Политехе 1458 канистр слезоточивого газа, 1391 резиновую пулю, 325 пластиковых снарядов, 265 поролоновых пуль.
К утру вторника, 19 ноября, около 600 демонстрантов вышли из Политехнического университета после того, как были организованы переговоры. 400 из них были арестованы, еще 200 несовершеннолетних отпустили с правом провести против них дальнейшее расследование.
Спустя 10 дней осады правоохранители все-таки вошли в здание Политехнического университета, в котором оставалось около 20 демонстрантов. Их пообещали не арестовывать.
«Спасибо, мистер Трамп»
После событий в Политехе президент США Дональд Трамп подписал закон о поддержке прав человека и демократии в Гонконге и закон о запрете поставок в Гонконг полицейского снаряжения. Теперь Белый дом должен не только ежегодно отчитываться о нарушении прав в Гонконге, но и вводить санкции против лиц, несущих ответственность за такие нарушения. Кроме того, с этого момента вступает в силу запрет на экспорт техники и средств, используемых полицией для подавления акций протеста в Гонконге.
Протестующие вышли на улицу, выражая благодарность США за поддержку
По случаю подписания законов, в четверг, 28 ноября, тысячи жителей Гонконга вышли в центр города с американскими флагами, скандируя «Освободить Гонконг, революция нашего времени» и «Спасибо, мистер Трамп».
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Трамп хотел сделать нам подарок на День Благодарения, и мы рады его принять,
— заявил The Los Angeles Times один из демонстрантов
Официальная статистика
Только по официальным данным, за время акций протеста:
- полиция использовала 10 тысяч снарядов со слезоточивым газом;
- 5 800 человек были арестованы, из них 1100 в Политехническом университете;
- 932 демонстрантам были предъявлены обвинения;
- 2 600 человек, включая 470 полицейских, получили ранения;
- полиция произвела 19 боевых выстрелов, в результате которых пострадало 3 человека.