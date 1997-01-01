Окружные советы Гонконга в основном отвечают за вопросы местного значения. Но для оппозиционно настроенных жителей не так важны полномочия их членов, как возможность разбавить проправительственное большинство своими представителями.



Эскалация конфликта, связанная с событиями возле Политехнического университета, и прошедшие выборы стали переломным моментом в гонконгских протестах. Впервые за восемь месяцев власть признала, что Гонконгу нужны перемены. Глава администрации Керри Лэм, отставки которой требуют демонстранты, заявила, что итоги голосования «отражают неудовлетворенность людей нынешним положением дел и фундаментальными проблемами общества» и пообещала «серьезно осмыслить» их результаты.





УНИАН

решил разобраться, с чего все начиналось и за что жители экономически развитого Гонконга готовы были жертвовать своими жизнями.