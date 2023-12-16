Накануне польский суд отменил запрет на проведение акции.

Польские перевозчики планируют возобновить протест возле крупнейшего на украинско-польской границе пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Об этом активисты сообщили польскому радио Rmf24.

Отмечается, что в пятницу окружной суд в Люблине отменил решение мэра гмины Дорогуск о запрете акции перевозчиков перед пересечением границы в этом городе.

Это означает, что в ночь с воскресенья на понедельник перевозчики могут снова протестовать на дороге к границе. И они уже подтвердили, что действительно это сделают. Местные власти могут обжаловать решение суда, но из-за того, что начались выходные, судья не успеет рассмотреть возможную жалобу до начала акции протеста.

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Блокирование украинско-польской границы - последние новости

Как писал УНИАН, с начала ноября польские перевозчики начали блокировать таможенные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя таким образом против конкуренции со стороны украинских перевозчиков. Из-за этого объемы перевозок на польском участке украинской границы упали на 40%.

В начале этой недели благодаря усилиям местных польских властей удалось снять блокаду с крупнейшего грузового пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Там движение грузовиков вернулось к нормальному количеству.

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