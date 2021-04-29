В советские времена сталинская система лагерей была драконом, который "пожирал" людей, сегодня Кремль снова "скармливает" ей своих политических оппонентов.

Российские исправительные колонии - это страна внутри страны со своими законами и языком. И сейчас в ней пытаются сломать критика Кремля Алексея Навального.

"Начнем с ночей. Почему именно ночью происходят попытки сломать души? Потому что заключенный, лишенный сна, более уступчив, чем в трезвые дневные часы», - цитирует Die Zeit строки из книги российского писателя Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», которая в 1973 году разоблачила ужасы советской системы лагерей.

Но, по мнению издания, эти же слова могли бы описать положение Алексея Навального, которого в колонии будят каждый час по ночам, из-за статуса «склонного к бегству». Российский оппозиционер живет «на зоне» в одной из 666 исправительных колоний Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В России за решеткой находится почти полмиллиона человек. И большинство из них-в таких колониях. Об этом Die Zeit рассказала Ольга Романова, возглавляющая неправительственную организацию «Русь сидящая». Эта организация оказывает юридическую и гуманитарную помощь заключенным. Ее муж тоже побывал за решеткой.

Читайте такжеЕСПЧ просит Россию отчитаться об условиях содержания НавальногоПо ее словам, колонии остались еще со времен СССР. Это низкие бараки, одни из которых обустроены как мастерские мелкого производства, где заключенные работают за копейки, а другие – как жилье. При этом, осужденные живут не в камерах. Их держат в больших помещениях на 100 и более людей. Часто на такое количество заключенных выделен лишь один туалет и один умывальник. В столовых выдают лишь ложки из соображений безопасности. Такие же условия были и в темные времена СССР. Хотя для российской "зоны" это никакое не прошлое, а настоящее.

Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко отвергает сравнение с Советским Союзом. По его словам, те времена "уже давно позади". А сайт ведомства представляет систему как нечто чрезвычайно современное. Die Zeit напоминает, что ГУЛАГ – это сталинская система исправительных лагерей, которой сначала руководили спецслужбы, а позже МВД. Заключенные отбывали там наказание за неправильные мнения и неправильное этническое происхождение. Они строили каналы и города для социалистической системы.

Солженицын сравнивал систему с архипелагом, на котором во времена Сталина с 1930 до 1953 года жили не менее 18 миллионов человек. По состоянию на 1940-й за решеткой сидело около 10% населения советской империи. Лагеря стояли на вечной мерзлоте Сибири, на островах в Арктике, на Дальнем Востоке. Главное, чтобы подальше от всего мира. Почти три миллиона человек умерли в лагерях. А еще больше вернулись оттуда искалеченными и сломленными.

«Эта система лишь однажды была немножко реформирована и поставлена под контроль министерства юстиции. Это произошло после смерти Сталина. После распада СССР в 1991 году ее не отменили, а лишь переименовали. С 2004 года она называется ФСИН», - пишет издание.

"ГУЛАГ был драконом, который пожирал людей заживо. Сегодня он постарел и покрылся морщинами. Он уже не дышит пламенем. Но это все равно тот самый дракон», - говорит Романова.

Читайте такжеThe Guardian: Потомки узников ГУЛАГа до сих пор борются за возвращение из ссылкиВ 2011 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев признал, что российская тюремная система «на 95% советская». Издание пишет об опыте мужчины по имени Иван Белоусов. Когда ему был 21 год, его приговорили к сроку в исправительной колонии. Из-за вымышленных обвинений в организации взрыва его бросили в лагерь на 6 лет. Белоусов рассказал, как его постоянно переводили из одной тюрьмы в другую по всей России. По его словам, эти переезды были пытками. 15 человек разместили на одной восьмой части старого вагона. В таких условиях людей «грабят, они действуют друг другу на нервы». А ехать в лагерь в Сибирь пришлось несколько недель. Потому что поезд часто стоял или ехал слишком медленно.

«С помощью своих правил они делают из тебя животное. Не думай, просто выполняй», - говорит Белоусов.

Бизнесмен Владимир Переверзин должен был дать показания против своего бывшего шефа – олигарха Михаила Ходорковского. Он отказался. За это его отправили в колонию. Там он работал на производстве цемента.

«Я спал в бараке с сотней других людей, койки были заполнены, туалеты заполнены. Я принимал душ с пятью людьми. Люди, люди везде", - вспоминает он.

Он рассказал, что в туалете не было двери. Поэтому заключенные просто сидели друг возле друга на бетонной балке. А надзиратели смотрели на них. Сегодня в лагерях на каждом углу еще и камеры. Ситуация может стать еще и опасной. Избиения и пытки – это половина дела. Иногда в качестве наказания заключенные насилуют своих сокамерников. А охрана снимает это на видео. Потом об этом узнают все. И изнасилованный страдает от постоянных издевательств.

Читайте такжеThe Guardian: В Праге на месте памятника Сталину раскопали трудовой лагерь коммунистовПереверзин понимал, что ему тоже это грозит. Поэтому нужно было как можно скорее выбраться из барака. Поэтому он украл лезвие из бритвы и распорол себе живот. Он оказался в тюремной больнице. Романова говорит, что в российских колониях люди чаще заражаются ВИЧ, гепатитом и туберкулезом.

Совет Европы подсчитал, что Россия тратит на заключенных меньше всех в Европе – 2,4 евро на человека в день. На питание уходит всего 1 евро в день для каждого заключенного. А медицинская помощь оказывается подпольно. Вполне возможно, что Навальный находится только в начале своего пути «на зоне».

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление.

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Перевод: Лесь Дымань