Белорусских диджеев будут судить за включение песни Цоя "Перемен" на провластном празднике

На месте проведения мероприятия был запланирован митинг оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской, но его запретили.

Двух белорусских диджеев Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, которые включили в провластном празднике песню Виктора Цоя "Перемен!", будут судить за мелкое хулиганство и неповиновение должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.

На месте проведения мероприятия был запланирован митинг оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской, но его запретили, сообщили в DW.

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Песня сорвала выступление приглашенного организаторами праздника баяниста. «Перемен» включили двое сотрудников Дворца детей и молодежи, которые руководили пультом. Люди поддержали ребят криками «Молодцы!» и аплодисментами.

Диджеи сообщили журналистам, что сознательно поставили эту песню, потому что хотят изменений и готовы к тому, что останутся без работы.

Ребят задержали и доставили в центр изоляции правонарушителей.

Как сообщал ранее УНИАН, после выходки к диджеям подошли сотрудники администрации района и предупредили, что те срывают праздник. После чего музыкальная программа прервалась. Участники собрания периодически скандировали: «Жыве Беларусь!», «Перемен!», «Света», «Выпускай!», «Уйди!». В то же время к кинотеатру, где проходил праздник, подъехали силовики и задержали мужчин.

Позже очевидец событий рассказала, что видела ребят после задержания - оба были избиты.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Предвыборная кампания ознаменовалась задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование, в котором уже приняли участие более 22% избирателей.

Справка: песня Виктора Цоя "Перемен!" была очень популярной во времена распада СССР. Автор написал композицию в 1989 году и она сразу же стала хитом.

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