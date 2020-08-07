Белорусских диджеев будут судить за включение песни Цоя "Перемен" на провластном празднике
Двух белорусских диджеев Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, которые включили в провластном празднике песню Виктора Цоя "Перемен!", будут судить за мелкое хулиганство и неповиновение должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.
На месте проведения мероприятия был запланирован митинг оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской, но его запретили, сообщили в DW.
Читайте такжеРуководителя штаба соперницы Лукашенко задерживали для "разъяснительной беседы"
Песня сорвала выступление приглашенного организаторами праздника баяниста. «Перемен» включили двое сотрудников Дворца детей и молодежи, которые руководили пультом. Люди поддержали ребят криками «Молодцы!» и аплодисментами.
Диджеи сообщили журналистам, что сознательно поставили эту песню, потому что хотят изменений и готовы к тому, что останутся без работы.
Ребят задержали и доставили в центр изоляции правонарушителей.
Как сообщал ранее УНИАН, после выходки к диджеям подошли сотрудники администрации района и предупредили, что те срывают праздник. После чего музыкальная программа прервалась. Участники собрания периодически скандировали: «Жыве Беларусь!», «Перемен!», «Света», «Выпускай!», «Уйди!». В то же время к кинотеатру, где проходил праздник, подъехали силовики и задержали мужчин.
Позже очевидец событий рассказала, что видела ребят после задержания - оба были избиты.
Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Предвыборная кампания ознаменовалась задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование, в котором уже приняли участие более 22% избирателей.
Справка: песня Виктора Цоя "Перемен!" была очень популярной во времена распада СССР. Автор написал композицию в 1989 году и она сразу же стала хитом.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram