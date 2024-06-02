Китайские чиновники не просто разрешают россиянам покупать подсанкционные товары в Китае, а даже ищут соответствующих продавцов.

Хотя Китай не продает России оружие, правительственные китайские организации помогают россиянам скупать высокотехнологичное оборудование, которое используется в военных целях на фронте в Украине. На один такой наглядный пример обратило внимание издание Financial Times.

Так, организация под названием "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" помогает российским клиентам покупать товары гражданского и военного назначения. Недавно организация опубликовала в китайской соцсети WeChat объявление о покупке иностранными предприятиями оборудования для беспилотных летательных аппаратов.

В ассоциации заявили, что покупателям нужны "генераторы помех, детекторы дронов (торговые бренды BorisTone, Assel Labs, Bulat) или другие подобные технологические решения, устройства подавления БПЛА, глушители диапазона частот связи".

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Как пишет Financial Times, покупатели хотели получить местный эквивалент детекторов беспилотных летательных аппаратов "Булат", которые были разработаны петербургской компанией 3mx. 3mx заявлял, что эти детекторы использовались "на передовой" во время вторжения России в Украину.

Согласно описанию учетной записи в WeChat, "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" была создана под руководством Департамента торговли провинции Гуандун в прошлом году. Журналисты акцентируют, что провинция Гуандун является центром высокотехнологичного производства в Китае. Здесь базируется немало известных компаний, в том числе и DJI - крупнейший в мире производитель коммерческих беспилотников.

Задачей ассоциации указывается координация бизнеса с РФ, помощь в налаживании контактов с российскими покупателями, толкование экономической и торговой политики и предоставление юридических консультаций, связанных с Россией.

Объявление о закупке было размещено 22 мая, а впоследствии удалено. Представитель ассоциации сказал Financial Times, что объявление было "какой-то ошибкой, поэтому мы его удалили". По его словам, российские покупатели на самом деле искали "детские игрушки", хотя в объявлении были подробные описания оборудования для обнаружения дронов.

Как отмечает Financial Times, ранее Пекин неоднократно официально заявлял, что не поставляет летального оружия России, и что установил экспортный контроль в отношении широкого спектра товаров, связанных с технологиями беспилотников.

Китай помогает России вести войну

Как писал УНИАН, Пекин декларирует отказ от поставок оружия обеим сторонам войны в Украине.

Вместе с тем китайские товары "двойного назначения" очень помогают военной машине России. Пекин действительно не поставляет россиянам оружие, но отправляет огромное количество товаров, которые Россия использует для обеспечения своей армии.

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