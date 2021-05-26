Представители суда впервые смогут осмотреть восстановленный корпус самолета и определить характер повреждений.

Сегодня суд по делу о катастрофе Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейсом MH17 впервые проведет заседание на месте реконструкции самолета по обломкам - на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейен на юге страны.

Представители суда смогут осмотреть восстановленный корпус самолета и определить характер повреждений. Затем оценку проведут прокуроры и адвокаты, передают РИА Новости.

Форме и размеру повреждений фюзеляжа, кабины экипажа, других частей самолета будет уделено особое внимание при осмотре.

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области

Падение самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейсом МН17 произошло на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года в районе вооруженного противостояния между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией боевиками.

Авиалайнер выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Однако был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Погибли все находившиеся на борту 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Катастрофа MH17 стала крупнейшей по количеству погибших в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю, являясь крупнейшей на постсоветском пространстве.

Совет по безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа пришли к выводу, что авиалайнер сбила ракета класса "земля-воздух" из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с территории, контролируемой боевиками. "Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС России и был доставлен в Украину в день катастрофы, а после запуска ракеты, сбившей самолет, возвращен обратно на российскую территорию.

Государственная прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к катастрофе гражданина России Игоря Стрелкова, командовавшего силами сепаратистов летом 2014 года, и троих его подчиненных (двух граждан России и одного гражданина Украины).

Судебный процесс начался в марте 2020 года в окружном суде Гааги.

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Автор: Ирина Погорелая