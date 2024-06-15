Россиянам напомнили, что они ведут захватническую войну против Украины, и поэтому их не будут пускать в Румынию, где состоится заседание.

Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации, планировавшей принять участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет 29 июня – 3 июля в Бухаресте. Об этом сообщил в соцсетяях российский депутат Григорий Карасин.

По его словам, Министерство иностранных дел Румынии направило в Москву дипломатическую ноту.

"В ней говорится, что "с учётом российской агрессии против Украины", ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешён въезд в страну", – пожаловался Карасин и пообещал, что Россия припомнит это румынам.

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Следует отметить, что за последние два года Россия пропустила уже не менее четырех заседаний и сессий Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В апреле этого года Россия решила приостановить выплату членских взносов в бюджет организации.

Россию выгоняют из международных организаций

Как писал УНИАН, Дунайская комиссия лишила Россию членства, учитывая обстрелы Нижнего Дуная. Такое решение приняли на юбилейной 100-й сессии под председательством Украины в декабре. Решение стало ответом на нарушение Россией принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае.

Также мы рассказывали, что на днях Россию выгнали из Международной шахматной федерации. Решение было принято по жалобе Федерации шахмат Украины. Российскую шахматную федерацию наказали за "активную деятельность" на оккупированных территориях Украины.

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