Партнеры опасаются, что Китай и Россия могут использовать это.

Выступление Джо Байдена на президентских дебатах вызвало беспокойство американских союзников, особенно в НАТО и Европе.

Причину таких волнений объясняет редактор CNN по вопросам британской и европейской политики Люк Макги. По его словам, речь не идет о способности Байдена принимать решения, поскольку среди союзников распространено мнение, что он - здравомыслящий человек, который окружает себя здравомыслящими людьми.

По словам журналиста, партнеров не взволновал и тот факт, что "спотыкания" президента "обеспечили" Трампу второй срок - с такой тревожной перспективой они уже смирились. На самом деле союзники Штатов обеспокоены способностью Вашингтона обеспечивать стабильность. В частности, снятие кандидатуры Байдена может позволить Китаю и России "наброситься" на американскую демократическую систему, заставив ее выглядеть слабой на фоне автократий.

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"Представьте, что эти разговоры происходят после того, как Байден получил второй срок. Постоянные спекуляции относительно его способности управлять страной и за рубежом могут быть необоснованными на политическом уровне, но они, несомненно, приведут к расколу, недоверию и панике в течение всего второго срока его пребывания в должности", - говорится в статье.

Эффективный ответ на вызовы по Украине, Ближнему Востоку или Индо-Тихоокеанскому региону требует стабильности. В то же время выступление Байдена вызвало "законные вопросы" о том, не является ли он слишком старым для этой работы, подчеркивает Макги.

"Если шумиха и вопросы о способности Байдена управлять государством будут продолжаться, союзники опасаются, что он не сможет - справедливо или несправедливо - обеспечить стабильность, в которой Запад отчаянно нуждается в это смутное время", - добавил журналист.

Дебаты Байдена и Трампа

Напомним, 27 июня состоялся первый раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Выступление действующего лидера Штатов активно критиковали, политический обозреватель NYT Томас Фридман призвал его выйти из гонки.

Байден заявил, что верит в способность победить, хотя и признал, что "не ведет дебаты так хорошо, как раньше".

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