Число внутренних мигрантов в мире достигло рекордного уровня

По оценкам IDMC, около 6,6 млн внутренне перемещенных лиц — это дети в возрасте до четырех лет, 11,7 млн — дети в возрасте от пяти до 14 лет.

На конец 2019 года число внутренних мигрантов в мире достигло 50,8 млн. Это на 10 млн больше, чем в 2018 году, и это рекордный показатель, о чем свидетельствует статистика Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC) Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

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Из этого числа 45,7 млн человек покинули свои дома, убегая от вооруженных конфликтов, остальные 5,1 млн бежали от стихийных бедствий, передает kommersant.

По оценкам IDMC, около 6,6 млн внутренне перемещенных лиц — это дети в возрасте до четырех лет, 11,7 млн — дети в возрасте от пяти до 14 лет. Наибольшую долю внутренне перемещенных лиц составляют взрослые в возрасте от 25 до 59 лет — 19,2 млн. Больше всего внутренних перемещений отмечается в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, где продолжается вооруженный конфликт между Сомали и Южным Суданом, растет напряженность, снижается уровень безопасности.

В своем заявлении директор IDMC Александра Билак выразила надежду, что в этом году проблема перемещенных лиц привлечет большее внимание мира, поскольку в октябре прошлого года ООН создала специальную группу для рассмотрения этого вопроса, и первое заседание группы состоялось в феврале. Хотя, признает Билак, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы, и уже вряд ли получится назвать 2020 год Годом решения проблемы внутреннего перемещения. Кроме того, замедление экономики из-за пандемии грозит сокращением пожертвований от государств на реализацию программ IDMC, из-за чего пострадают внутренне перемещенные лица, «которые зачастую очень уязвимы, живя в переполненных лагерях, временных приютах и поселениях, не имея доступа к медицинскому обслуживанию».